«Люди бежали из леса как ошпаренные» 24.06.2024, 13:19

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В Борисовском районе медведи начали ходить по деревням.

В Борисовском районе местные жители покупают пиротехнику, чтобы отпугивать медведей, и с опасением ходят в лес за грибами. Об этом пишет «Минская правда».

В первый раз жители деревни Юзефово заметили следы медведя полтора месяца назад на размытой после дождя дороге. Сначала они просто шутили, что это след косолапого, но егерь их догадку подтвердил.

После этого случая местный житель Дмитрий Зеленовский стал замечать следы зверя уже на своем участке, причем каждые выходные, а недавно и вовсе едва не встретился с ним в лесу. По его словам, он приезжает в деревню постоянно уже в течение более 15 лет, но медведя здесь встретил впервые.

Причем хищники терроризируют не только жителей Юзефово, но и соседних деревень: Бродовки, Кострицы, Старого Янчина, Старинки.

«Впервые у себя я обнаружил следы на картофельном участке. Через неделю их в огороде оказалось двое: по размеру были маленькие и большие, отчетливые следы медведя и медвежонка. С тех пор соседи стали у меня постоянно спрашивать, приходил еще или нет», — поделился Дмитрий. Он решил огородить свой участок с картофелем, после чего заметил признаки незваного гостя по соседству.

«Я стал ограждать картофель. Напротив участка есть навозные кучи, на них набросана трава. Видно, как там вытоптано. В эти выходные забор поставил, хотел посмотреть на совесть мишки: повалит или мимо пройдет. Но его не было», — рассказал мужчина.

После всех этих событий он решился позвонить в охотничье хозяйство и посоветоваться. Ему ответили, что если зверь попытается напасть, тогда примут меры, а пока этого не произошло, можно купить шумовые ловушки или электропастуха и так отпугивать животное.

Мужчина купил несколько петард в магазине пиротехники - ему сказали, что это средство тоже подойдет для отпугивания. Правда, когда Дмитрий услышал рев хищника в лесу, то от страха совсем забыл о петардах.

«Я слышал звук дикого животного в метрах 50-ти от себя, и даже не пытался его рассмотреть. Было не до этого», — признался он.

Оказалось, что в ужасе выбегал из леса, который находится через реку от его дома, не только Дмитрий. По его словам, недавно хищник напугал грибников.

«Люди бежали из леса втроем как ошпаренные. Они услышали за спиной рев, говорили, что им троим одновременно точно не могло показаться», — отметил он.

В ночь с 15 на 16 июня медведь снова зашел в гости к Дмитрию. Около полуночи мужчина слышал, как зверь ходил возле забора, а утром увидел свежие отпечатки лап на земле.

Дмитрий добавил, что его больше всего удивляет смелость медведя, который выходит к людям, зная, что они рядом. Мужчина полагает, что животное привлекает пасека, где рядом у забора стоят ульи, хотя попыток их достать хищник не предпринимал, но пытался рыть навоз и искать там личинки майского жука.