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В пустыне вблизи Лас-Вегаса нашли таинственный «монолит»

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  • 24.06.2024, 13:30
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В пустыне вблизи Лас-Вегаса нашли таинственный «монолит»

Конструкция поражает своей загадочностью.

Члены волонтерского поисково-спасательного отряда заметили зеркальный объект вблизи горы Gass Peak в Национальном заповеднике дикой природы в пустыне, которая находится в Лас-Вегасе, штат Невада. Таинственный «монолит» озадачил местных полицейских, ведь они не имеют представления откуда он мог взяться, пишет Sky News.

Полиция Лас-Вегаса также поделилась фотографиями находки в соцсети X.

«Мы видим много странных вещей, когда люди отправляются в поход, например, не готовы к погоде, не берут с собой достаточно воды... но зацените это! На выходных (LV Search and Rescue) заметили этот таинственный монолит возле Gass Peak к северу от долины», - написали в сообщении.

Такое наблюдение является одним из серии случаев появления таинственных блестящих колонн по всему миру, начиная с 2020 года. В ноябре того же года металлический «монолит» высотой около 12 футов, который похож на тот, что видели в Лас-Вегасе, обнаружили глубоко в пустыне в штате Юта. «Монолит» находился настолько далеко, что чиновники не сразу раскрыли его расположение, ведь опасались, что люди заблудятся, пытаясь найти такой объект.

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