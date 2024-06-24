Бизнес-империю Пригожина поделили между бывшими российскими силовиками 24.06.2024, 13:39

3,994

Евгений Пригожин

И миллиардером из списка Forbes.

Выходцы из силовых структур и один из российских миллиардеров стали обладателями самых привлекательных активов бизнес-империи Евгении Пригожина, выяснила «Новая газета Европа».

Издание нашло более 120 действующих компаний, связанных с Пригожиным. В 2023 году они принесли владельцам даже больше выручки, чем в 2022 году, — 154 млрд руб. вместо 74 млрд. Однако не все компании теперь принадлежат семье погибшего создателя ЧВК «Вагнер».

Так, сразу несколько компаний возглавили бывшие полицейские. Например, предприятие «Пищевик», которое поставляло питание российским военным с прибылью почти в 1 млрд руб. в 2023 году, в мае этого года возглавил Алексей Рыбаков из Санкт-Петербурга. В телефонных контактах других людей он записан как «опер 30 отдел» и «Угро» (уголовный розыск).

Во главе «Ресторансервис Плюс», также получавшую контракты на поставку питания от российской армии, встал другой бывший полицейский — Виталий Тугобоков из петербургского ОБЭП. Выручка этой компании в прошлом году составила почти 3 млрд руб.

Другой поставщик питания Минобороны — компания «Альтернатива» перешла 41-летнему Павлу Лисичику, который указал на своей странице «ВКонтакте» место работы МВД, а в телефонах других абонентов значится как «Ком Взвода Выборгского». Наконец, еще один поставщик питания «Комплекссервис» 11 июня достался Карлу Вильгельму из Дагестана, записанному в чужих контактах как «ФЗ СОБР».

«Велада», занимавшаяся добычей нефти в Сирии, отошла 27-летнему Владимиру Зленко из управления МВД по Приморскому району Петербурга.

В Москве сразу несколько компаий Пригожина, занимавшихся поставкой питания в больницы, детские сады и школы перешли к миллиардеру и владельцу торгового центра «Европейский» Году Нисанову.

При этом Пригожин при жизни сталкивался с Нисановым, но только косвенно и в судах. В 2021 году компания «Бахчисарай», близкая к Нисанову, победила в аукционе за право аренды Конюшенного ведомства на 49 лет. Пригожин, чья компания «Альфа» проиграла торги, жестко раскритиковал городские власти и назвал происходящее «криминалом и полукриминалом».

В то же время флагманская группа Пригожина — «Конкорд» — отошла его сыну Павлу, который также является собственником нескольких связанных с отцом компаний. Однако, судя по финансовым документам, все они несут убытки, отмечает «Новая газета Европа».

Также сын Пригожина сохранил контроль над торговым центром Sinop на Синопской набережной в Петербурге, вдове Пригожина принадлежит «Музей шоколада» и право аренды Елисеевского магазина-музея. На дочь, Веронику Пригожину, сейчас записана компания «Редстарс», которой принадлежит отель Red Stars на набережной реки Пряжки.

В свою очередь медиагруппа «Патриот» Пригожина перестала существовать сразу после вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер» в июне прошлого года. Глава группы Евгений Зубарев заявил тогда, что они «закрываются и уходят из информационной повестки страны». До этого Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам, входящим в медиагруппу.