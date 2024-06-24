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БРСМ попал под санкции ЕС

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  • 24.06.2024, 13:41
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БРСМ попал под санкции ЕС

В черном списке — и глава «лукомола».

В 14-й пакет санкций ЕС против России попал БРСМ. Текст документа опубликован в официальном журнале ЕС.

«Белорусский республиканский союз молодежи — организаця в Беларуси, является одним из основных участников депортации украинских детей с незаконно оккупированных территорий Украины в Беларусь. Белорусский республиканский союз молодежи участвует в перевоспитании и политической индоктринации детей, а также координирует практические аспекты, такие как размещение детей на территории Беларуси. Таким образом, Белорусский республиканский союз молодежи материально поддерживает действия, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», — говорится в заявлении.

В черный список попал первый секретарь ЦК БРСМ Александр Лукьянов, ОАО «БелОМО» и его гендиректор Александр Мороз, госсекретарь «союзного государства» Дмитрий Мезенцев.

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