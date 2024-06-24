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Звезду фильма «Пираты Карибского моря» убила акула

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  • 24.06.2024, 13:45
  • 11,854
Звезду фильма «Пираты Карибского моря» убила акула
Тамайо Перри

Актер погиб на Гавайях.

Известный серфер, звезда фильма «Пираты Карибского моря: На странных берегах» Тамайо Перри трагически погиб из-за нападения акулы. Тело актера нашли на берегу океана без руки и ноги.

Как пишет издание The Sun, звезда решил заняться серфингом вблизи Козьего острова на Гавайях, США. В воскресенье, 23 июня, на него в океане напала акула и нанесла ему травмы, несовместимые с жизнью. По данным издания, на острове Перри работал спасателем.

«Жертва была идентифицирована как профессиональный серфер и спасатель Гонолулу Ocean Safety Тамайо Перри, 49 лет, который был констатирован мертвым на месте происшествия и который получил травмы от нескольких укусов акулы. Он занимался серфингом во время перерыва в работе спасателя в водах возле Козьего острова. Спасатели доставили его на берег на водном мотоцикле», - говорится в заявлении.

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