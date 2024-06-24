Российские самолеты-разведчики вылетели с аэродрома «Барановичи» 2 24.06.2024, 13:48

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Детали.

Российские самолеты-разведчики Су-24МР вылетели с аэродрома «Барановичи» и передислоцировались в Шаталово Смоленской области, где базируется 4-я отдельная разведывательная эскадрилья российских ВКС.

Самолеты постоянно находились в Беларуси с января 2023 года, участвовали в совместных летно-тактических учениях, пишет «Беларускі Гаюн».

Самолет Су-24МР обеспечивает всепогодную комплексную воздушную разведку днем и ночью на глубину до 400 км от линии боевого соприкосновения с противодействием средствам ПВО противника.

В Беларуси остаются 5 самолетов (штурмовик Су-25 и 4 истребителя Су-30СМ) и 11 вертолетов (5 Ми-28, 5 Ка-52 и 1 Ми-26) ВКС России.