Путин молчит Telegram-канал «СерпомПо»

24.06.2024, 13:57

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Выйдет ли он со специальным посланием или нет, не имеет никакого значения.

20 человек погибли, из них 17 сотрудников правоохранительных органов. Православному священнику, который, как говорят местные жители, был не просто батюшкой, но отцом для махачкалинцев, перерезали горло. 44 человека ( в т.ч. 37 правоохранителей) пострадали. В двух российских городах – Махачкале и Дербенте - бандиты больше полусуток терроризировали население, а президент страны молчит. Более того, он и не будет ничего говорить о событиях в Дагестане.

Как, впрочем, и в Севастополе. Пресс-Песков сообщил, что специального обращения к нации в связи со случившемся в воскресение «в настоящее время» не планируется.

С другой стороны, надо понимать, что Путин страшно занят. Вот отправил благодарственные телеграммы Ким Чен Ыну за «замечательный прием и сердечное гостеприимство» и руководству Вьетнама - за «радушный прием и незабываемое гостеприимство». Наверное, долго думал, подбирая правильные слова.

А тут, что в случае с Дагестаном, что с Севастополем, правильных слов не подберешь. Потому что их просто нет.

А навести порядок на том же Северном Кавказе, разобраться с тем, что там происходит – не досуг. Что такое тот же Дагестан для Путина? Поставщик солдат на СВО, да и только. И даже октябрьские события в аэропорту Махачкалы не заставили ни задуматься, ни принять какие-то меры.

И пока Путин в бункере укрывается от бомб, ракет и проблем, ничего в стране не изменится. И выйдет ли он со специальным посланием или нет, не имеет никакого значения.

Telegram-канал «СерпомПо»