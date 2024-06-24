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В Мозыре дым охватил пассажирский автобус, но водитель продолжил движение

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  • 24.06.2024, 14:00
  • 3,936
В Мозыре дым охватил пассажирский автобус, но водитель продолжил движение

Водитель пытался доехать до остановки, пока люди задыхались.

В городе Мозырь произошел инцидент с пассажирским автобусом МАЗ, который начал дымиться во время поездки. Пассажиры столкнулись с дымом, распространяющимся внутри транспортного средства, тем не менее, водитель не остановил автобус и продолжил движение.

Инцидент был зафиксирован на видео, которое впоследствии было опубликовано на телеграм-канале «Беларусь за МКАДом».

Согласно свидетельствам очевидцев, происшествие случилось с автобусом, следующим по маршруту №6. Водитель попытался достичь ближайшей остановки, несмотря на то, что пассажиры испытывали затруднения с дыханием из-за дыма.

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