Белорусы все меньше смотрят телевизор 5 24.06.2024, 14:26

2,812

Надоела пропаганда.

Более половины населения Беларуси ежедневно смотрят телевизор, и более четверти слушают радио. Thinktanks проанализировал статистику за весну 2024 года.

Согласно данным mediameter.by, в мае 2024 года 52,84% белорусов смотрели телевизор каждый день. По сравнению с предыдущими месяцами показатель заметно упал. В апреле 2024 года среднесуточный охват аудитории составил 56,36%, в марте — 58,33%.

По слушателям радио нет статистики за май 2024 года. В апреле же среднесуточный охват радиослушания составил 27,2%, в марте — 26,8%.