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Белорусы все меньше смотрят телевизор

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  • 24.06.2024, 14:26
  • 2,812
Белорусы все меньше смотрят телевизор

Надоела пропаганда.

Более половины населения Беларуси ежедневно смотрят телевизор, и более четверти слушают радио. Thinktanks проанализировал статистику за весну 2024 года. 

Согласно данным mediameter.by, в мае 2024 года 52,84% белорусов смотрели телевизор каждый день. По сравнению с предыдущими месяцами показатель заметно упал. В апреле 2024 года среднесуточный охват аудитории составил 56,36%, в марте — 58,33%. 

По слушателям радио нет статистики за май 2024 года. В апреле же среднесуточный охват радиослушания составил 27,2%, в марте — 26,8%. 

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