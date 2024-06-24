Партизаны проникли в штаб части ВКС в Санкт-Петербурге
- 24.06.2024, 14:46
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Что удалось узнать.
Партизаны провели разведку штаба воинской части воздушно-космических сил в Санкт-Петербурге и указали точные координаты объекта. Отдельное внимание было уделено офицерскому составу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления «АТЕШ» в Telegram.
«Агенты «АТЕШ» заинтересовались этим объектом достаточно давно. ВЧ 26 934 была связана с военно-космическими силами, а также занималась деятельностью, связанной с вертолетными подразделениями», - говорится в сообщении.
Партизаны отметили точные координаты военного объекта:
▪ 59.706401797986864, 30.37792226968436
Агенты движения сопротивления отметили, что они изучили специфику работы подразделения и штаба.
«Особое внимание мы уделили офицерскому составу. Нам известно, на каком автомобиле вы передвигаетесь, где проживаете и по каким маршрутам ходите», - подчеркнули партизаны.