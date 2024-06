Назван самый полезный фрукт для организма 1 24.06.2024, 14:47

Это достаточно мощный антиоксидант.

Лимоны являются самыми мощными фруктами на планете, согласно отчету, опубликованному Центром контроля и профилактики заболеваний, который классифицировал 27 «мощных фруктов и овощей».

Из всех проанализированных разнообразных пищевых продуктов лимоны получили высшее отличие. Сок только половины лимона насытит ваши клетки свыше 100 процентов ежедневной рекомендованной нормы потребления витамина С – мощного антиоксиданта, значительно снижающего риск сердечно-сосудистых заболеваний, пишет Eat This Not That.

Более того, согласно исследованиям, убедившись, что вы получаете достаточное количество витамина С, вы можете ускорить сжигание жира на целых 25 процентов и уменьшить вашу талию.

Детоксикация

Несколько ломтиков целого лимона, брошенных в бутылку с водой, оказывают серьезное детоксикационное действие. Кожа насыщена де-лимоненом, соединением, которое придает фруктам свежий аромат, а также помогает активировать ферменты печени для выведения токсинов вздутия живота из организма.

Почему лимон полезно есть с рыбой

А поверх просто жареной рыбы несколько свежих ломтиков могут защитить ваше тело от ртути. Это благодаря пектину – гелеобразной клетчатке, содержащейся как в сердцевине, так и в кожуре, которая действует как магнит для тяжелых металлов и помогает выводить их из организма через мочу. Как бонус, пектин также может ограничить усвоение жира.

Чай с лимоном

Добавление богатого витамином С сока к чашке чая показало, что он сохраняет катехины, которые борются с болезнями, но без лимонного сока теряются в некислотной среде кишечника.