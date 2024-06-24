В Беларуси заметили украинского митрополита-коллаборанта 24.06.2024, 15:01

Анатолий Елецких

В Украине он распространял пророссийские листовки.

Осужденный в Украине митрополит после освобождения очутился в Беларуси. 23 июня Ионафан (Анатолий Елецких) был на богослужении в Минске в Свято-Духовом кафедральном соборе вместе с митрополитом Вениамином, обратили внимание российские пропагандисты.

Митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан из Украинской православной церкви (Московского патриархата) был осужден в Виннице в Украине в августе 2023-го за оправдание российской агрессии на пять лет заключения.

По версии следствия, он распространял среди верующих пророссийские листовки, разместил на сайте епархии статью, в которой заявлял о верховенстве Московского патриархата. 22 июня 2024-го в РПЦ заявили, что он освобожден «по ходатайству патриарха Кирилла».