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В Беларуси заметили украинского митрополита-коллаборанта

  • 24.06.2024, 15:01
В Беларуси заметили украинского митрополита-коллаборанта
Анатолий Елецких

В Украине он распространял пророссийские листовки.

Осужденный в Украине митрополит после освобождения очутился в Беларуси. 23 июня Ионафан (Анатолий Елецких) был на богослужении в Минске в Свято-Духовом кафедральном соборе вместе с митрополитом Вениамином, обратили внимание российские пропагандисты.

Митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан из Украинской православной церкви (Московского патриархата) был осужден в Виннице в Украине в августе 2023-го за оправдание российской агрессии на пять лет заключения.

По версии следствия, он распространял среди верующих пророссийские листовки, разместил на сайте епархии статью, в которой заявлял о верховенстве Московского патриархата. 22 июня 2024-го в РПЦ заявили, что он освобожден «по ходатайству патриарха Кирилла».

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