ЦАХАЛ ликвидировал ведущего террориста ХАМАС, ответственного за производство оружия 24.06.2024, 15:11

Также были обнаружены и уничтожены пусковые установки в Рафиахе.

Бойцы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала ведущего террориста, ответственного за производство оружия в штаб-квартире ХАМАСа. Пусковые установки были обнаружены и уничтожены в Рафиахе.

Об этом сообщает «Курсор» со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛа.

Истребитель ВВС, используя разведывательные данные АМАНа и Южного командования, уничтожил террориста Мухаммада Салаха. Он занимался проектами и разработками в производственной штаб-квартире террористической организации ХАМАС.

Салах был активным участником проекта по разработке стратегического оружия для террористов ХАМАСа и командовал несколькими террористическими отрядами, занимающимися разработкой вооружений. Силы 162-й дивизии активно действуют, проводя целевые операции.

Благодаря настойчивости бойцов было обнаружено значительное количество вооружения, а также успешно уничтожены пусковые установки в районе Тель-Султана, которые использовались для нападений на наши военные силы. За последние сутки боевые группы бригады успешно уничтожили несколько вооруженных террористов, которые представляли угрозу нашим военным силам.

Также были разрушены несколько туннельных шахт в этом районе. Силы 99-й дивизии продолжают наступательные действия в центре сектора Газа. В ходе операций боевики были выявлены и уничтожены при помощи беспилотного летательного аппарата, что способствовало значительному снижению угрозы в этом регионе.

Военная авиация ЦАХАла провела серию атак на различные объекты террористической активности в секторе Газа, включая туннели, вооруженные группы и другие объекты террористической инфраструктуры.