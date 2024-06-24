закрыть
24 июня 2024, понедельник, 16:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Задержанного в РФ врача Владимира Мартова передали белорусским силовикам

11
  • 24.06.2024, 15:14
  • 9,640
Задержанного в РФ врача Владимира Мартова передали белорусским силовикам

Он находится в СИЗО Витебска.

Белорусский врач Владимир Мартов находится в Витебском СИЗО. Об этом сообщает «Витебская весна».

«Врача экстрадировали в Беларусь, сейчас он находится под арестом», — пишут правозащитники.

В чем его обвиняют — неизвестно.

Напомним, Владимира Мартова задержали 14 мая этого года в Санкт-Петербурге. Сообщалось, что он находится в межгосударственном розыске.

Владимир Мартов — врач-реаниматолог из Витебска. Один из первых беларусских медиков, который открыто рассказывал о ковиде, проблемах в белорусских больницах и системе здравоохранения.

Написать комментарий 11

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся
ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся Ирина Халип
Двуглавый орел ощипан
Двуглавый орел ощипан Александр Невзоров
Беларусь нужна НАТО
Беларусь нужна НАТО Андрей Санников
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы Юрий Фельштинский