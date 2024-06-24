Задержанного в РФ врача Владимира Мартова передали белорусским силовикам

Задержанного в РФ врача Владимира Мартова передали белорусским силовикам11
- 24.06.2024, 15:14
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Он находится в СИЗО Витебска.
Белорусский врач Владимир Мартов находится в Витебском СИЗО. Об этом сообщает «Витебская весна».
«Врача экстрадировали в Беларусь, сейчас он находится под арестом», — пишут правозащитники.
В чем его обвиняют — неизвестно.
Напомним, Владимира Мартова задержали 14 мая этого года в Санкт-Петербурге. Сообщалось, что он находится в межгосударственном розыске.
Владимир Мартов — врач-реаниматолог из Витебска. Один из первых беларусских медиков, который открыто рассказывал о ковиде, проблемах в белорусских больницах и системе здравоохранения.