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«Хаос вышел из-под контроля»

  • 24.06.2024, 15:24
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«Хаос вышел из-под контроля»

Востоковед рассказал, кто стоит за атакой на Дагестан.

После второй за три месяца террористической атаки, унесшей 15 жизней, пропагандисты и чиновники, как и после «Крокуса», не упоминают радикальных исламистов и ИГИЛ. Песков «не опасается возвращения в нулевые по уровню террористической угрозы», ведь теперь «общество сплоченное», пишет Telegram-канал «Можем объяснить».

Однако многое указывает именно на радикальных исламистов и связь между мартовской и июньской атаками:

30 марта, через несколько дней после теракта в «Крокусе», — в Махачкале и Каспийске были задержаны члены «террористической ячейки». Один из них признался, что отвез в Мытищи оружие для теракта в «Крокусе». Дагестанские подозреваемые говорили, что также планировали устроить теракт на набережной в Каспийске.

После стрельбы в «Крокусе» иранские СМИ публиковали заявление Вилаят Хорасан (подразделение ИГИЛ в Афганистане) с угрозами новых терактов в России.

В июне Hurriyet сообщала, что турецкая разведка передала российской стороне информацию о подготовке сторонниками ИГИЛ нового теракта в крупном торговом центре Москвы.

«Исламское государство — Кавказская провинция»взяло ответственность за нападения в Дагестане, сообщает председатель ОНК республики Шамиль Хадулаев со ссылкой на ночную публикацию канала Rerum Novarum.

Трое из участников теракта 23 июня — члены семьи главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова: сыновья и племянник. Омаров на допросе признался, что некоторые родственники были ваххабитами, но отрицал свои связи с ними.

Востоковед Руслан Сулейманов рассказал «МО», что нападение в Дагестане могло быть совершено радикальным подпольем, находившимся под крышей местной администрации: «Возможно, силовики считали, что это «контролируемый хаос» — известно, что полностью подполье не было разгромлено. Но из-за войны в Украине силовикам, видимо, не до этого. И хаос вышел из под контроля».

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