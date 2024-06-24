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В Беларуси закрывается очередной частный вуз

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  • 24.06.2024, 15:26
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В Беларуси закрывается очередной частный вуз

Открылся в 1992-м году.

На сайте Института предпринимательской деятельности (ИПД) опубликована  информация о закрытии учебного заведения.

Институт предпринимательской деятельности появился в 1992 году по инициативе Научно-технического общества строителей Беларуси. В 1993 году в арендованных классах Белорусской политехнической академии, политехникума и архитектурно-строительного техникума в коммерческом институте обучались 300 человек. На выходе по истечении четырех лет они получали корочки менеджеров-коммерсантов в различных сферах народного хозяйства и предпринимателей в малом и среднем бизнесе.

«Учредителем и руководством ИПД принято решение о прекращении образовательной лицензируемой деятельности с 1 сентября 2024 года. В связи с этим ИПД не будет осуществлять прием абитуриентов в 2024 году», — говорится в сообщении.

В ИПД отметили, что для продолжения обучения по выбранной специальности все студенты будут переведены в другие вузы.

«Руководством ИПД и учредителем разрабатывается план мероприятий, направленных на обеспечение перевода обучающихся. Информация о конкретных учреждениях образования, в которые планируется перевод, будет заблаговременно доведена до каждого студента через старост учебных групп и другими способами», — добавили в вузе.

Неделю назад стало известно о закрытии другого белорусского частного вуза — «БИП — Университет права и социальных технологий».

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