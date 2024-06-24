«Братуха» Вучич навтыкал ножей в спину Путина 4 Телеграм-канал «День опричника»

24.06.2024, 15:34

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Фото: Anadolu

Российские пропагандисты не туда смотрели.

В копилку «великого геостратега» Путина — возможные поставки в Украину летального южнокорейского оружия. Сеул разозлило подписание всеобъемлющего договора между Москвой и Пхеньяном, которое касается в первую очередь военной помощи.

По словам начальника управления национальной безопасности администрации президента Республики Корея Чан Хо Чжина, если Россия передаст КНДР современные военные технологии (а она передаст), то Сеул не будет придерживаться каких-то ограничений по поставкам оружия Киеву. ВСУ очень помогут их комплексы ПВО и артиллерийские снаряды.

Как и сербские боеприпасы примерно на 800 млн евро, которые с начала «СВО» поступали в Украину через западные страны. «Братуха» Вучич признал этот факт и сказал, что это просто бизнес, и вообще, «не его работа отслеживать» куда-там идет сербское вооружение.

Пока пропаганда увлажняется от сербских футбольных болельщиков, скандирующих на Евро имя Путина, Вучич навтыкал ножей их кумиру.

Телеграм-канал «День опричника»