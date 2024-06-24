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Христо Грозев рассказал о тайных планах разведки РФ в Украине и Европе

  • 24.06.2024, 15:59
  • 3,922
Христо Грозев рассказал о тайных планах разведки РФ в Украине и Европе
Христо Грозев

Журналист-расследователь перечислил основные методы внедрения шпионов.

Медиаэксперт и журналист-расследователь издания Bellingcat Христо Грозев рассказал изданию LIGA.net. о тайной деятельности шпионов РФ в Европе и Украине с целью дестабилизации ситуации и проведения подрывных акций.

Ключевые моменты интервью

После полномасштабного вторжения России в Украину страны ЕС стали активнее вычислять российских шпионов на своей территории.

Журналисты десятилетиями предупреждали об угрозе российских спецслужб для Европы, но изменения произошли после расследований терактов в Чехии, Болгарии и Словакии в 2018-2019 гг.

России приходится менять тактику использования шпионских сетей из-за того, что западные спецслужбы научились их лучше распознавать.

Россия использует несколько методов внедрения шпионов в страны ЕС:

- шпионы под дипломатическим прикрытием;

- «спящие» нелегальные агенты под подставными личностями;

- наемные местные «фрилансеры», готовые на подрывные акции за денежное вознаграждение. Они зачастую плохо подготовлены, однако могут создавать опасные ситуации при выполнении заданий для российских служб.

Факт отсутствия у потенциальных шпионов «цифрового следа» помогает их легче вычислять на этапе получения виз.

В целом страны Запада стали лучше противостоять российской шпионской активности после начала полномасштабной войны в Украине.

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