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«Поражают воображение»: аналитики рассказали о ежемесячных потерях в танках Украины и России

  • 24.06.2024, 16:40
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«Поражают воображение»: аналитики рассказали о ежемесячных потерях в танках Украины и России

Наметилась хорошая тенденция для ВСУ.

В последний месяц наблюдается значительное увеличение визуально подтвержденных потерь танков со стороны России по сравнению с Украиной, превышающее отношение 5 к 1. Эти данные отмечены в аналитическом графике, опубликованном OSINT-аналитиком Cyrus в социальной сети X, который основывал свои выводы на исследованиях политолога Рагнара Гудмундсона и OSINT-аналитика Andrew Perpetua.

«Потери танков в соотношении 5,2 к 1 поражают воображение», — комментирует Cyrus.

Согласно данным аналитика, начиная с августа 2023 года, соотношение потерь танков было 3 к 1 в пользу украинских вооруженных сил, но за последние три месяца эта цифра значительно увеличилась.

Военный обозреватель Игаль Левин отреагировал на эту аналитику, подчеркнув, что рост потерь со стороны России является выгодным для Украины.

«Естественно, у Украины гораздо меньше танков, даже с учетом сотен единиц, переданных союзниками и захваченных на поле боя. Однако увеличение разрыва в потерях — очень хорошая тенденция в войне на истощение», — отметил он.

По последней информации Генштаба ВСУ, с начала вторжения российская сторона потеряла 8019 танков.

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