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Не получилось

  • Телеграм-канал «Соловьиный помет»
  • 24.06.2024, 16:54
Не получилось

Все, за что берется Путин, превращается в посмешище.

Собирались взять Киев за три дня – не получилось.

Собирались наладить импортозамещение – не получилось.

Собирались пачками выпускать собственные самолеты – не получилось.

Собирались слезть с нефтяной иглы – не получилось.

Собирались придумать альтернативу Олимпиаде – не получилось.

На играх БРИКС вот в борьбе на поясах победил литовский спортсмен, который не пришел на соревнования, потому что даже не приезжал в Россию. А в Литве заявили, что Россия, скорее всего, подделала документы спортсмена для видимости большего количества участников, ведь тот не тренируется три года из-за травмы.

Все, за берется Путин, превращается в посмешище.

Телеграм-канал «Соловьиный помет»

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