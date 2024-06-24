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В Минтруда рассказали о дополнительном выходном в июле для белорусов

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  • 24.06.2024, 17:02
  • 4,376
В Минтруда рассказали о дополнительном выходном в июле для белорусов

Придется ли отрабатывать?

Согласно производственному календарю, опубликованному Министерством труда и социальной защиты, белорусы с пятидневной рабочей неделей будут иметь 22 рабочих дня в июле, в то время как те, кто работает шесть дней в неделю, будут иметь 26 рабочих дней.

В ведомстве напомнили, что 3 июля в Беларуси отметят «день независимости». Это будет официальный выходной, отрабатывать который не придется.

В Минтруда также подсчитали, что белорусы с «пятидневкой» будут работать в июле 175 часов (вероятно, 2 июля — сокращенный на один час рабочий день), а трудящиеся шесть дней в неделю с выходным в воскресенье — 173 часа.

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