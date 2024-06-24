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Белорус задекларировал за 2023-й год доход почти в 5,7 млн долларов

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  • 24.06.2024, 17:21
  • 6,834
Белорус задекларировал за 2023-й год доход почти в 5,7 млн долларов

Откуда такие деньги и какой подоходный ему выставили.

Инспекция МНС по Витебской области сообщила, что один из жителей региона декларировал доход в размере 18,3 миллиона рублей за 2023 год, что эквивалентно приблизительно 5,7 миллиона долларов по курсу Нацбанка на 24 июня. На эту сумму был начислен подоходный налог в размере 2,4 миллиона рублей.

По информации налоговой службы, полученный доход происходил из зарубежных источников, однако дополнительные детали не разглашаются.

Также стало известно, что некоторые жители Витебской области не выполнили свои налоговые обязательства за 2023 год. В инспекции отметили, что 69 налогоплательщиков не урегулировали свои налоговые задолженности в полном объеме.

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