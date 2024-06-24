Bloomberg: Радикальный ислам глубоко проник в российскую элиту 24.06.2024, 17:33

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Власти РФ, которые видят повсюду «украинский след», игнорируют реальную угрозу.

Нападение боевиков в преимущественно мусульманском Дагестане только спустя несколько месяцев после нападения на московский концертный зал вызывает опасения, что Россия может столкнуться с волной насилия со стороны религиозных экстремистов. По меньшей мере, 15 полицейских и четверо гражданских, включая священника, были убиты. Среди шести убитых боевиков трое были сыновьями и племянником местного чиновника, которого правящая партия «Единая Россия» позже исключила из партии.

«Нападение произошло через три месяца после того, как 22 марта боевики совершили самый ужасный за последние два десятилетия теракт в Москве, убив более 140 человек во время нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл». Россия сначала обвиняла Украину в этом нападении, ответственность за которое взяло на себя «Исламское государство». В конце концов, спецслужбы признали, что за московской атакой стоит афганский филиал «Исламского государства», ставший самой большой жертвой в столице со времен захвата чеченскими сепаратистами заложников в 2002 году в театре «Норд-Ост», – отмечает Bloomberg (перевод – zn.ua), добавив, что последние нападения своей скоординированностью и масштабом.

«В России существует огромная проблема с распространяющимся исламским экстремизмом. «Исламское государство» и другие группировки активно действуют», – сказал близкий к Кремлю политический консультант Сергей Марков, отметив, что наличие среди боевиков родственников местного чиновника «свидетельствует о том, что радикальный ислам ушел глубоко в общество и проник в элиту».

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отверг идею о волне экстремистского насилия, заявив, что «сейчас Россия другая».

Дагестанский депутат от правящей прокремлевской партии Абдулхаким Гаджиев обвинил страны НАТО и Украину в подготовке нападения в Дагестане. Сенатор верхней палаты российского парламента Дмитрий Рогозин заявил, что обвинение в каждом доморощенном террористическом акте НАТО и Украины «создаст нам большие проблемы».

По мнению главного редактора журнала «Кавказский узел» и эксперта по региону Григория Шведова, настойчивость России обвинять Украину и ее союзников в радикальном исламском насилии «предотвращает эффективное противодействие этому насилию».

«Самая большая проблема сейчас заключается в том, что они [российские власти] отказываются признать угрозу. Эти нападения имеют все следы «Исламского государства», и есть большое количество симпатиков, действующих подпольно», – сказал Шведов в комментарии Bloomberg.