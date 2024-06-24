В Минск прилетел Сергей Лавров 8 24.06.2024, 17:45

3,706

Сергей Лавров

Глава МИД РФ встретится с Лукашенко.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с двухдневным официальным визитом в Беларусь. Самолет главы российской дипломатии приземлился в аэропорту Минска, пишет ТАСС.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что визит приурочен к 32-й годовщине установления дипломатических отношений между двумя странами.

Программой визита предусмотрены переговоры с Лукашенко, Натальей Кочановой и главой «палатки» Игорем Сергеенко.

Кроме того, глава МИД РФ проведет переговоры с белорусским коллегой Сергеем Алейником.