закрыть
24 июня 2024, понедельник, 18:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минск прилетел Сергей Лавров

8
  • 24.06.2024, 17:45
  • 3,706
В Минск прилетел Сергей Лавров
Сергей Лавров

Глава МИД РФ встретится с Лукашенко.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с двухдневным официальным визитом в Беларусь. Самолет главы российской дипломатии приземлился в аэропорту Минска, пишет ТАСС.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что визит приурочен к 32-й годовщине установления дипломатических отношений между двумя странами.

Программой визита предусмотрены переговоры с Лукашенко, Натальей Кочановой и главой «палатки» Игорем Сергеенко.

Кроме того, глава МИД РФ проведет переговоры с белорусским коллегой Сергеем Алейником.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся
ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся Ирина Халип
Двуглавый орел ощипан
Двуглавый орел ощипан Александр Невзоров
Беларусь нужна НАТО
Беларусь нужна НАТО Андрей Санников
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы Юрий Фельштинский