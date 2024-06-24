Ученые обнаружили уникальный корабль викингов 24.06.2024, 17:55

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Он может принадлежать сыну первого короля Норвегии.

В Норвегии археологи обнаружили место захоронения корабля. Ранее, в 2018 году, на этом поле поисковик с металлоискателем нашел разбросанные заклепки, что и подтолкнуло ученых начать здесь масштабные исследования, пишет HeritageDaily (перевод — «Фокус»).

Ярлсберг Ховедгорд (Jarlsberg Hovedgård) — семейное имение семьи Ведель-Ярлсберг, а также графа и графини Ярлсберг, которые исторически возглавляли графство Ярлсберг. К сожалению, сельскохозяйственная деятельность уничтожила видимые следы кургана, разбросав заклепки по поверхности и закопав их в почву на глубину плуга.

Недавние исследования археологов из Университета Осло позволили подтвердить наличие захоронения корабля викингов на этом месте.

Кристиан Лехсен Редсруд (Christian Løchsen Rødsrud) рассказал: «Теперь мы можем с уверенностью сказать, что да, здесь лежат остатки корабля викингов. Это открытие добавляет новый ориентир на карту, которая когда-то была важным местом во времена мореплавателей».

Во время раскопок, длившихся две недели, исследователи наткнулись на около 70 заклепок, указывающих на большой погребальный корабль, подобный обнаруженному в 1880 году в кургане в Гокстаде Гокстадскому кораблю и найденной в 1904 году вблизи Тенсберга Осебергской ладье, изготовленной из дуба.

Эти заклепки, которые использовали для скрепления деревянных досок толщиной до 2,5 сантиметров, позволяют предположить о размере и мастерстве судна.

Кроме них, исследователи обнаружили подковы. Вполне вероятно, что их оставили там как часть погребальных предметов — типичная черта захоронений эпохи викингов.

Редсруд отметил: «Находка таких предметов в почве свидетельствует о том, что остальные погребальные вещи также находятся в поле».

Кто именно похоронен в корабле, остается открытым вопросом. Одна из теорий предполагает, что эта могила принадлежит королю викингов Бьерну Мореходу, сыну первого короля Норвегии великого конунга Харальда Прекрасноволосого и дочери ярла Эйстейна Сванхильд. Ведь именно в поместье в Сехейме его убил сводный брат Эйрик Кровавая Секира.