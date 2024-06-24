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Россияне выдали подвиг украинского героя за свой

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  • 24.06.2024, 18:02
  • 2,930
Россияне выдали подвиг украинского героя за свой

Украинец бесстрашно сразился с двумя оккупантами.

Россияне попытались приписать себе подвиг украинского защитника, бесстрашно сразившегося сразу с двумя оккупантами.

Речь идет о водителе Третьей штурмовой бригады Алексее Родине, видео с которым опубликовал в соцсетях журналист Юрий Бутусов.

На обнародованных кадрах видно, как украинец, продвигаясь по окопу, вступает в ближний бой с оказавшимися на его пути захватчиками и выходит из него победителем, ликвидировав сразу двух солдат противника.

В свою очередь пораженные его героизмом кремлевские пропагандисты решили выдать украинца за своего военного, чтобы в очередной раз присвоить себе чужое достижение.

В качестве доводов в пользу своего фейка они отметили, что на руке бойца была белая повязка, однако, как рассказал сам Родин, это были не знаки различия, а бинты, которыми он перемотал свои раны.

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