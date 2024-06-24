Россияне выдали подвиг украинского героя за свой

Россияне выдали подвиг украинского героя за свой3
- 24.06.2024, 18:02
- 2,930
Украинец бесстрашно сразился с двумя оккупантами.
Россияне попытались приписать себе подвиг украинского защитника, бесстрашно сразившегося сразу с двумя оккупантами.
Речь идет о водителе Третьей штурмовой бригады Алексее Родине, видео с которым опубликовал в соцсетях журналист Юрий Бутусов.
🤯🫡— Cloooud |🇺🇦 (@GloOouD) June 23, 2024
Wounded 🇺🇦Ukrainian soldier of the 3rd Assault Brigade destroys THREE 🇷🇺Russian invaders at close range during a trench battle.
June 15, 2024 | Kharkiv region
Video: Yuriy Butusov pic.twitter.com/6CMYTLbgaQ
На обнародованных кадрах видно, как украинец, продвигаясь по окопу, вступает в ближний бой с оказавшимися на его пути захватчиками и выходит из него победителем, ликвидировав сразу двух солдат противника.
В свою очередь пораженные его героизмом кремлевские пропагандисты решили выдать украинца за своего военного, чтобы в очередной раз присвоить себе чужое достижение.
В качестве доводов в пользу своего фейка они отметили, что на руке бойца была белая повязка, однако, как рассказал сам Родин, это были не знаки различия, а бинты, которыми он перемотал свои раны.