Белорусы рассказали, какие товары везут домой из Польши и Литвы 24.06.2024, 18:15

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От шин до ноутбуков.

Белорусы чаще всего везут домой товары из Польши и Литвы. Об этом свидетельствуют итоги апрельского выборочного обследования, которое проводил Белстат в четырех автодорожных пунктах пропуска на границе Беларуси со странами Евросоюза.

Социологи раздали на выездах из Беларуси 2,3 тысячи анкет. Из них 1727 бланков были заполнены (709 — иностранцами, 1018 — белорусами).

По данным обследования, чаще всего белорусы ввозили товары из Польши (54,8% от общей стоимости товаров, ввезенных в Беларусь во время проведения обследования) и Литвы (28%).

Основные виды ввозимых товаров:

компьютерная техника и средства связи (ввезено в среднем на 360 долларов США на одного человека);

сантехника (269 долларов);

электрическая бытовая техника (234 доллара);

мебель, матрасы, осветительные приборы (200 долларов), электроинструмент, бензопилы (183 доллара);

шины и колеса (182 доллара);

телевизоры (170 долларов);

парфюмерные и косметические средства (136 долларов);

автозапчасти (135 долларов);

одежда (73 доллара);

игрушки, игры, спортивный инвентарь (70 долларов);

обувь (61 доллар).

А вот вывозили товары из Беларуси чаще всего в Литву (48,6% от общей стоимости вывезенных товаров) и Латвию (42,2%).

Основные виды вывозимых товаров:

мебель, матрасы, осветительные приборы (вывезено в среднем на 212 долларов на одного человека, указавшего факт вывоза и стоимость данного вида товара);

компьютерная техника и средства связи (159 долларов);

электроинструмент, бензопилы (122 доллара);

электрическая бытовая техника (78 долларов);

строительные материалы (75 долларов);

бензин и дизельное топливо (45 долларов);

одежда (43 доллара);

обувь (42 доллара);

продукты питания (38 долларов).