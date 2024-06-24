Белорусы рассказали, какие товары везут домой из Польши и Литвы
- 24.06.2024, 18:15
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От шин до ноутбуков.
Белорусы чаще всего везут домой товары из Польши и Литвы. Об этом свидетельствуют итоги апрельского выборочного обследования, которое проводил Белстат в четырех автодорожных пунктах пропуска на границе Беларуси со странами Евросоюза.
Социологи раздали на выездах из Беларуси 2,3 тысячи анкет. Из них 1727 бланков были заполнены (709 — иностранцами, 1018 — белорусами).
По данным обследования, чаще всего белорусы ввозили товары из Польши (54,8% от общей стоимости товаров, ввезенных в Беларусь во время проведения обследования) и Литвы (28%).
Основные виды ввозимых товаров:
компьютерная техника и средства связи (ввезено в среднем на 360 долларов США на одного человека);
сантехника (269 долларов);
электрическая бытовая техника (234 доллара);
мебель, матрасы, осветительные приборы (200 долларов), электроинструмент, бензопилы (183 доллара);
шины и колеса (182 доллара);
телевизоры (170 долларов);
парфюмерные и косметические средства (136 долларов);
автозапчасти (135 долларов);
одежда (73 доллара);
игрушки, игры, спортивный инвентарь (70 долларов);
обувь (61 доллар).
А вот вывозили товары из Беларуси чаще всего в Литву (48,6% от общей стоимости вывезенных товаров) и Латвию (42,2%).
Основные виды вывозимых товаров:
мебель, матрасы, осветительные приборы (вывезено в среднем на 212 долларов на одного человека, указавшего факт вывоза и стоимость данного вида товара);
компьютерная техника и средства связи (159 долларов);
электроинструмент, бензопилы (122 доллара);
электрическая бытовая техника (78 долларов);
строительные материалы (75 долларов);
бензин и дизельное топливо (45 долларов);
одежда (43 доллара);
обувь (42 доллара);
продукты питания (38 долларов).