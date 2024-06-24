Германия, Польша и Франция инициируют коалицию по дальнобойному оружию
- 24.06.2024, 18:22
Что известно.
Министр обороны Германии Борис Писториус на встрече с визави из Франции и Польши в Париже 24 июня объявил о намерении этих трех стран создать коалицию европейских государств для разработки оружия большой дальности.
Его слова приводит агентство AFP.
По словам Писториуса, «вооружение дальнего действия является серьезным пробелом в Европе», поэтому до саммита НАТО в июле Берлин, Варшава и Париж намерены договориться о «ликвидации этого пробела» в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Глава немецкого Минобороны предположил, что соответствующая декларация о намерениях может быть подписана на саммите НАТО в США, что стало бы «видимым знаком нашей готовности взять на себя ответственность».
«Мы покажем в Вашингтоне, насколько сильно и надежно вовлечены европейцы», – подчеркнул Писториус.
Германия, Польша и Франция сотрудничают в формате так называемого Веймарского треугольника.