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Германия, Польша и Франция инициируют коалицию по дальнобойному оружию

  • 24.06.2024, 18:22
Германия, Польша и Франция инициируют коалицию по дальнобойному оружию

Что известно.

Министр обороны Германии Борис Писториус на встрече с визави из Франции и Польши в Париже 24 июня объявил о намерении этих трех стран создать коалицию европейских государств для разработки оружия большой дальности.

Его слова приводит агентство AFP.

По словам Писториуса, «вооружение дальнего действия является серьезным пробелом в Европе», поэтому до саммита НАТО в июле Берлин, Варшава и Париж намерены договориться о «ликвидации этого пробела» в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Глава немецкого Минобороны предположил, что соответствующая декларация о намерениях может быть подписана на саммите НАТО в США, что стало бы «видимым знаком нашей готовности взять на себя ответственность».

«Мы покажем в Вашингтоне, насколько сильно и надежно вовлечены европейцы», – подчеркнул Писториус.

Германия, Польша и Франция сотрудничают в формате так называемого Веймарского треугольника.

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