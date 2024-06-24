В Беларуси снова дорожает топливо 24.06.2024, 18:24

Это шестое подорожание с начала года.

С 25 июня в Беларуси изменятся цены на топливо, сообщает концерн «Белнефтехим».

Уровень предельных розничных цен на бензины и дизель увеличится на 1 копейку.

Цены будут следующие:

АИ-92-К5-Евро — 2,32 рубля;

АИ-95-К5-Евро — 2,42 рубля;

АИ-98-К5-Евро — 2,64 рубля;

ДТ-К5 — 2,42 рубля.

Это шестое подорожание с начала года. Последний раз цена на дизель и бензины изменялась 18 июня.

Напомним, 20 мая в «Белнефтехиме» рассказали, что комиссия по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совмине приняла решение «о проведении сдержанного поэтапного повышения цен на моторное топливо на восемь копеек». Изменение будет проходить еженедельно с шагом в одну копейку.