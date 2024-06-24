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В поездах Германии — рекордные продажи пива

  • 24.06.2024, 18:55
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В поездах Германии — рекордные продажи пива

За первые шесть дней футбольного Евро скоростные поезда перевезли более трех миллионов пассажиров.

В период с 14 по 19 июня в поездах Deutsche Bahn было продано 44 558 литров пива — примерно вдвое больше, чем обычно продается за шесть дней, сообщила немецкая железнодорожная компания в прошедшие выходные. Спрос на снеки и прохладительные напитки среди пассажиров также возрос. Так, традиционных немецких сарделек за тот же период было продано на 63 процента больше обычного, передает DW.

В DB также отчитались, что за первые шесть дней проходящего в Германии футбольного чемпионата Европы их скоростные поезда ICE перевезли более 3 миллионов пассажиров, среди которых были сотни тысяч футбольных болельщиков. В дни матчей компания запускает дополнительные поезда и предлагает существенные скидки на проезд обладателям билетов на стадионы. Напомним, Deutsche Bahn - один из спонсоров Евро-2024.

Больше всего футбольных фанатов, по данным Deutsche Bahn, приезжает в Берлин. На втором и третьем месте по этому показателю — Франкфурт-на-Майне и Мюнхен.

Услугами Deutsche Bahn пользуются не только болельщики, но и некоторые сборные, принимающие участие в чемпионате. Как сообщает DB, команды Швейцарии и Румынии уже не раз переезжали из города в город на скоростных поездах. При этом бундестим предпочитает передвигаться на автобусе.

При этом проблему с опозданиями поездов Deutsche Bahn решить не удалось. Футбольные болельщики возмущены непунктуальностью немецких поездов, из-за которой они либо существенно опаздывают на матчи, либо полностью пропускают игры, сообщило информационное агентство dpa в воскресенье, 23 июня.

То и дело критика появляется в зарубежных СМИ. Так, репортер американской газеты The New York Times предложил читателям забыть все, что они якобы знали о немецкой эффективности. В статье он написал о забитом метро в Мюнхене, хаосе в расписании и многочасовых ожиданиях транспорта.

Бывший футболист немецкой сборной и директор компании DFB Euro GmbH, которая занимается организацией Евро-2024, Филипп Лам опоздал на прошлой неделе на матч в Дюссельдорфе из-за задержки поезда. При этом он попросил общественность с пониманием отнестись к проблемам. «Конечно, есть вещи, которые можно сделать лучше», - заявил он в интервью немецкой телекомпании ARD.

Что касается рекордных продаж пива в поездах, то и здесь Deutsche Bahn сталкивается с критикой в свой адрес. Дело в том, что в Германии последнее время усугубилась проблема с алкоголизмом. Данные за 2022 год показывают, что 1,06 млн мужчин и 467 тыс. женщин в стране был поставлен официальный диагноз. То есть в ФРГ более 1,5 млн людей страдают от алкогольной зависимости.

Сколько людей действительно сталкиваются с этой проблемой, но не обращаются за медицинской помощью, аналитики оценить не могут. Имеющиеся цифры отражают только зарегистрированные случаи.

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