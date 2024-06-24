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Названы самые популярные марки авто на вторичном рынке Беларуси

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  • 24.06.2024, 19:07
  • 2,526
Названы самые популярные марки авто на вторичном рынке Беларуси

Лидируют немецкие, японские и корейские авто.

На белорусским авторынке наибольшим спросом пользуются молодые автомобили с пробегом до 100 тысяч км. Дополнительный плюс — заводская гарантия, пишет Office Life.

Среди новых автомобилей львиная доля продаж приходится на китайские изделия.

А вот на «вторичке» спросом пользуются немецкие, японские и корейские автомобили. Тройку самых популярных составляют Kia Rio (от 38 тысяч рублей), Volkswagen Polo (от 47 тысяч рублей) и Nissan Qashqai (около 53 тысяч рублей).

Кроме них в десятку самых востребованных марок входят Lada Vesta, Hyundai Solaris, Skoda Rapid, Ford Focus, Nissan X-Trail, Renault Logan, Geely Atlas.

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