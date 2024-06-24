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УЕФА разрешил Мбаппе играть в черной маске

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  • 24.06.2024, 19:24
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УЕФА разрешил Мбаппе играть в черной маске

Возвращение лидера сборной Франции на поле ожидается в игре с Польшей.

УЕФА разрешил форварду сборной Франции Килиану Мбаппе играть в защитной маске черного цвета, пишет RMC Sport.

Мбаппе получил перелом носа в первом матче турнира с Австрией 17 июня (1:0) и пропустил игру с Нидерландами (0:0). Ему не потребовалась операция. Возвращение футболиста на поле ожидается в игре с Польшей 25 июня.

Мбаппе 20 июня тренировался в маске в цветах французского флага, но правилами УЕФА использовать ее во время матча запрещено — маска должна быть одного цвета и не должна идентифицировать команду или производителя.

На последней маске Мбаппе написано его имя белым цветом.

Сборная Франции с четырьмя очками занимает второе место в группе D и может пройти в плей-офф еще до матча с поляками.

Если в понедельник вечером албанцы (одно очко) не смогут победить испанцев, то французы даже в случае проигрыша уже попадут как минимум в четверку лучших сборных, занявших третьи места.

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