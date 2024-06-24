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МИД Финляндии: Мы все являемся жертвами российской агрессии

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  • 24.06.2024, 19:29
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МИД Финляндии: Мы все являемся жертвами российской агрессии

Европа больше не имеет статуса наблюдателя в этой войне.

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен перед началом Совета министров ЕС по иностранным делам заявила, что страны Европейского Союза ощущают на себе гибридные атаки России, а также призвала союзников продолжать поддержку Украины. Об этом сообщает «Укринформ».

«Мы уделим внимание гибридным угрозам, которые Россия совершает против европейских стран в течение прошлых месяцев и лет. Это полный спектр действий, включая дезинформацию, кибернетические угрозы, акты саботажа, например, против таких стран как Финляндия, где Россия превращает миграцию в инструмент дестабилизации границы. Эту же цель Россия хочет достичь, сея хаос и насилие в Африке, в регионе Сахель. Это означает, что Европа больше не имеет статуса наблюдателя в этой войне против российской агрессии. Мы все являемся жертвами российской агрессии. Важно, чтобы мы продолжали помогать Украине, потому что Россия понимает только силу», - отметила Валтонен.

Глава МИД Финляндии также приветствовала решение каин Большой семерки по финансовой поддержке Украины за счет доходов от замороженных российских активов.

«Страны G7 и все мы можем предоставлять кредиты для Украины быстрее и проще, и Украина сможет платить интерес и другие сопутствующие расходы за счет этих замороженных российских активов. Это фантастический шаг в верном направлении. Я смотрю вперед, когда эти поступления и весь массив этих активов будет возможным использовать не только для немедленной военной поддержки Украины, но также, в среднесрочной перспективе, для ее восстановления», - резюмировала она.

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