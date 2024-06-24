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В Столбцовском районе 19-летний водитель Skoda покатал друзей «с ветерком»

  • 24.06.2024, 20:00
В Столбцовском районе 19-летний водитель Skoda покатал друзей «с ветерком»

Авто — всмятку, пять человек — в больнице.

Пять человек пострадали в результате ДТП в Столбцовском районе, сообщили в Следственном комитете.

Авария произошла ночью 23 июня. 19-летний водитель Skoda вблизи деревни Погорелое не справился с управлением и допустил занос. Иномарка съехала в кювет и перевернулась.

В момент ДТП в автомобиле находились пять парней в возрасте от 16 до 19 лет. Все они доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Их жизни ничего не угрожает.

«По предварительной информации, ребята катались по проселочной дороге на скорости около 90 км/ч. В отношении 19-летнего водителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения)», — сообщили в СК.

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