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Для участия в Уимблдоне теннисистам из Беларуси нужно подписать декларацию о нейтралитете

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  • 24.06.2024, 20:17
Для участия в Уимблдоне теннисистам из Беларуси нужно подписать декларацию о нейтралитете

Уимблдонский турнир состоится с 1 по 14 июля.

Для участия в Уимблдонском турнире все белорусские и российские теннисисты будут обязаны подписать декларацию о нейтралитете. Об этом сообщили во Всеанглийском клубе лаун‑тенниса и крокета (AELTC).

Это означает, что выступать они будут как нейтральные спортсмены.

Уимблдонский турнир состоится с 1 по 14 июля.

В прошлом году на турнире действовали те же правила для нейтральных спортсменов. А вот в 2022-м организаторы не допустили на турнир представителей Беларуси и России — в связи с агрессией против Украины.

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