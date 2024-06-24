Для участия в Уимблдоне теннисистам из Беларуси нужно подписать декларацию о нейтралитете

Для участия в Уимблдоне теннисистам из Беларуси нужно подписать декларацию о нейтралитете2
- 24.06.2024, 20:17
Уимблдонский турнир состоится с 1 по 14 июля.
Для участия в Уимблдонском турнире все белорусские и российские теннисисты будут обязаны подписать декларацию о нейтралитете. Об этом сообщили во Всеанглийском клубе лаун‑тенниса и крокета (AELTC).
Это означает, что выступать они будут как нейтральные спортсмены.
Уимблдонский турнир состоится с 1 по 14 июля.
В прошлом году на турнире действовали те же правила для нейтральных спортсменов. А вот в 2022-м организаторы не допустили на турнир представителей Беларуси и России — в связи с агрессией против Украины.