Зеленский уволил командующего Объединенными силами ВСУ 1 24.06.2024, 20:20

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Владимир Зеленский

Юрия Содоля сменил бригадный генерал Андрей Гнатов.

Президент Украины Владимир Зеленский заменил командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова. Об этом глава государства сообщил в ходе своего ежедневного обращения.

«Я принял решение заменить командующего Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова», - подчеркнул президент Украины.

Командование Объединенных сил ВСУ учредили в 2019-м, Содоль возглавил его в феврале 2024-го.