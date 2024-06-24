Зеленский уволил командующего Объединенными силами ВСУ

Зеленский уволил командующего Объединенными силами ВСУ1
- 24.06.2024, 20:20
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Юрия Содоля сменил бригадный генерал Андрей Гнатов.
Президент Украины Владимир Зеленский заменил командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова. Об этом глава государства сообщил в ходе своего ежедневного обращения.
«Я принял решение заменить командующего Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова», - подчеркнул президент Украины.
Командование Объединенных сил ВСУ учредили в 2019-м, Содоль возглавил его в феврале 2024-го.