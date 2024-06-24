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Зеленский уволил командующего Объединенными силами ВСУ

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  • 24.06.2024, 20:20
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Зеленский уволил командующего Объединенными силами ВСУ
Владимир Зеленский

Юрия Содоля сменил бригадный генерал Андрей Гнатов.

Президент Украины Владимир Зеленский заменил командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова. Об этом глава государства сообщил в ходе своего ежедневного обращения.

«Я принял решение заменить командующего Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова», - подчеркнул президент Украины.

Командование Объединенных сил ВСУ учредили в 2019-м, Содоль возглавил его в феврале 2024-го.

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