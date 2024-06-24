В Новой Каледонии возобновились протесты после высылки их лидера 24.06.2024, 20:37

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Демонстранты выступают за независимость.

Сторонники независимости Новой Каледонии возобновили протесты после экстрадиции их лидера во Францию. Об этом пишет Reuters.

Власти региона заявляют о беспорядках. Сегодня, 24 июня, они сообщили, что демонстранты вновь блокируют дороги и жгут полицейские автомобили. Кроме того, протестующие подожгли здание мэрии в одной из северных коммун и разрушили районы в одной из южных, утверждают власти коммун.

В субботу, 22 июня, из Новой Каледонии выслали главу «Координационной ячейки полевых действий» (фр. CCAT), выступающей за независимость региона, Кристиана Тейна. На прошлой неделе Тейна арестовали по обвинению в организации насильственных протестов. Кроме Тейна из Новой Каледонии экстрадировали ещё шестерых его сподвижников. Все они будут сидеть во французских тюрьмах. Их семьи и сторонники такого решения не ожидали.

«Все, что они сделали, – это организовали мирные демонстрации», – сказал глава партии «Каледонский союз», ответвлением которой является CCAT, Даниэль Гоа. Он опроверг обвинения прокуратуры в том, что высланные спонсировали насилие.

Акции протеста в Новой Каледонии начались в мае в ответ на предложение французских депутатов внести поправки в Конституцию, которые позволят голосовать на местных выборах всем, кто прожил в Новой Каледонии больше десяти лет.

Противники поправок опасаются, что изменения ещё больше маргинализуют коренное население – канаков, составляющих около 40% населения Новой Каледонии, – и пойдут на пользу профранцузским политикам.

Протесты переросли в беспорядки и столкновения между лоялистами и сторонниками независимости Новой Каледонии. Были разграблены и подожжены магазины, склады, автозаправки и офисы компаний. В ходе протестов погибли семь человек, в том числе двое полицейских.

Полиция арестовала около 280 протестующих. Часть региона вышла из-под контроля властей. Франция направила на остров войска. Вскоре после начала протестов Новую Каледонию посетил президент Франции Эммануэль Макрон. Во время своего визита он среди прочего встретился с Тейном.

Спустя более месяца протестов профранцузские политики Новой Каледонии заявили, что треть местного бизнеса уничтожена, и направили Макрону письмо с просьбой взять остров под свое управление.