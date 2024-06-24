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В Новой Каледонии возобновились протесты после высылки их лидера

  • 24.06.2024, 20:37
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В Новой Каледонии возобновились протесты после высылки их лидера

Демонстранты выступают за независимость.

Сторонники независимости Новой Каледонии возобновили протесты после экстрадиции их лидера во Францию. Об этом пишет Reuters.

Власти региона заявляют о беспорядках. Сегодня, 24 июня, они сообщили, что демонстранты вновь блокируют дороги и жгут полицейские автомобили. Кроме того, протестующие подожгли здание мэрии в одной из северных коммун и разрушили районы в одной из южных, утверждают власти коммун.

В субботу, 22 июня, из Новой Каледонии выслали главу «Координационной ячейки полевых действий» (фр. CCAT), выступающей за независимость региона, Кристиана Тейна. На прошлой неделе Тейна арестовали по обвинению в организации насильственных протестов. Кроме Тейна из Новой Каледонии экстрадировали ещё шестерых его сподвижников. Все они будут сидеть во французских тюрьмах. Их семьи и сторонники такого решения не ожидали.

«Все, что они сделали, – это организовали мирные демонстрации», – сказал глава партии «Каледонский союз», ответвлением которой является CCAT, Даниэль Гоа. Он опроверг обвинения прокуратуры в том, что высланные спонсировали насилие.

Акции протеста в Новой Каледонии начались в мае в ответ на предложение французских депутатов внести поправки в Конституцию, которые позволят голосовать на местных выборах всем, кто прожил в Новой Каледонии больше десяти лет.

Противники поправок опасаются, что изменения ещё больше маргинализуют коренное население – канаков, составляющих около 40% населения Новой Каледонии, – и пойдут на пользу профранцузским политикам.

Протесты переросли в беспорядки и столкновения между лоялистами и сторонниками независимости Новой Каледонии. Были разграблены и подожжены магазины, склады, автозаправки и офисы компаний. В ходе протестов погибли семь человек, в том числе двое полицейских.

Полиция арестовала около 280 протестующих. Часть региона вышла из-под контроля властей. Франция направила на остров войска. Вскоре после начала протестов Новую Каледонию посетил президент Франции Эммануэль Макрон. Во время своего визита он среди прочего встретился с Тейном.

Спустя более месяца протестов профранцузские политики Новой Каледонии заявили, что треть местного бизнеса уничтожена, и направили Макрону письмо с просьбой взять остров под свое управление.

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