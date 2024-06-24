Что нельзя пересылать по международной почте? 2 24.06.2024, 20:50

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Правила начнут действовать 3 июля.

3 июля 2024 г. вступает в силу решение Коллегии ЕЭК от 28 мая 2024 г. №62 «О перечне товаров, не подлежащих пересылке в международных почтовых отправлениях».

Решением определен перечень товаров, пересылка которых в МПО запрещена. Запрет на пересылку товаров распространяется как на физических лиц, так и на юридические лица.

К таким товарам относятся:

алкогольная продукция, пиво, этиловый спирт;

табачные изделия, курительные смеси, бестабачные курительные изделия и никотинсодержащая продукция;

взрывчатые вещества, взрывные устройства, фейерверки;

оружие (его части), патроны к нему (их части), конструктивно сходные с оружием изделия;

озоноразрушающие вещества, опасные отходы, ядовитые вещества;

природные алмазы, драгоценные камни и металлы;

наркотики, психотропы и их прекурсоры.

С полным перечнем товаров, запрещенных к пересылке в МПО, можно ознакомиться здесь.

Таможенные органы советуют учитывать эту информацию при совершении покупок на интернет-площадках третьих стран и выборе способа их доставки покупателю.

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