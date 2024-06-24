Что нельзя пересылать по международной почте?2
- 24.06.2024, 20:50
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Правила начнут действовать 3 июля.
3 июля 2024 г. вступает в силу решение Коллегии ЕЭК от 28 мая 2024 г. №62 «О перечне товаров, не подлежащих пересылке в международных почтовых отправлениях».
Решением определен перечень товаров, пересылка которых в МПО запрещена. Запрет на пересылку товаров распространяется как на физических лиц, так и на юридические лица.
К таким товарам относятся:
алкогольная продукция, пиво, этиловый спирт;
табачные изделия, курительные смеси, бестабачные курительные изделия и никотинсодержащая продукция;
взрывчатые вещества, взрывные устройства, фейерверки;
оружие (его части), патроны к нему (их части), конструктивно сходные с оружием изделия;
озоноразрушающие вещества, опасные отходы, ядовитые вещества;
природные алмазы, драгоценные камни и металлы;
наркотики, психотропы и их прекурсоры.
С полным перечнем товаров, запрещенных к пересылке в МПО, можно ознакомиться здесь.
Таможенные органы советуют учитывать эту информацию при совершении покупок на интернет-площадках третьих стран и выборе способа их доставки покупателю.