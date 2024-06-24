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На территории РФ поражено более 30 нефтяных заводов и баз

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  • 24.06.2024, 21:06
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На территории РФ поражено более 30 нефтяных заводов и баз

Президент Украины рассказал о достижениях центра спецопераций СБУ.

Центр специальных операций «А» СБУ работает над уничтожением экономического потенциала России, в частности, нанося удары по нефтеперерабатывающим заводам, базам и терминалам. На сегодняшний день поражено 30 таких объектов. Об этом президент Украины Владимир Зеленский отметил в поздравлении с 30-летием создания воинов спецподразделения СБУ.

Он отметил, что бойцы СБУ зарекомендовали себя как в защите Киева, так и в боях в Донецкой и Харьковской областях, в спецоперациях на территории РФ.

«Для дронов СБУ уже и расстояние в полторы тысячи километров не является проблемой. Вместе с успехами Вооруженных Сил Украины и нашей разведки это очень веские результаты», - отметил Зеленский.

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