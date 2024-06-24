закрыть
24 июня 2024, понедельник, 21:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорус купил автомобиль с аукциона в США — тот оказался в угоне

2
  • 24.06.2024, 21:12
  • 2,536
Белорус купил автомобиль с аукциона в США — тот оказался в угоне

Что было дальше.

BMW, продававшийся с аукциона в США, обошелся по цене значительно ниже рыночной. Это удача? Оказалось, что нет. При попытке поставить автомобиль на учет в Солигорске новоявленного владельца ждал неприятный сюрприз.

При осмотре BMW идентификационный номер автомобиля вызвал у инспектора ГАИ сомнения в подлинности. Была назначена судебная экспертиза идентификационных маркировочных обозначений транспортных средств.

— Судебные эксперты установили, что идентификационный номер автомобиля подвергался изменению путем нанесения вторичной маркировки поверх знаков первоначального идентификационного номера, — сообщила официальный представитель управления ГКСЭ по Минской области Анна Адашкевич, отметив, что в ходе исследования экспертами также установлен первичный VIN-номер автомобиля. Позже стало известно, что кроссовер числился в угоне в США.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся
ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся Ирина Халип
Двуглавый орел ощипан
Двуглавый орел ощипан Александр Невзоров
Беларусь нужна НАТО
Беларусь нужна НАТО Андрей Санников
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы Юрий Фельштинский