Белорус купил автомобиль с аукциона в США — тот оказался в угоне

Белорус купил автомобиль с аукциона в США — тот оказался в угоне2
- 24.06.2024, 21:12
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Что было дальше.
BMW, продававшийся с аукциона в США, обошелся по цене значительно ниже рыночной. Это удача? Оказалось, что нет. При попытке поставить автомобиль на учет в Солигорске новоявленного владельца ждал неприятный сюрприз.
При осмотре BMW идентификационный номер автомобиля вызвал у инспектора ГАИ сомнения в подлинности. Была назначена судебная экспертиза идентификационных маркировочных обозначений транспортных средств.
— Судебные эксперты установили, что идентификационный номер автомобиля подвергался изменению путем нанесения вторичной маркировки поверх знаков первоначального идентификационного номера, — сообщила официальный представитель управления ГКСЭ по Минской области Анна Адашкевич, отметив, что в ходе исследования экспертами также установлен первичный VIN-номер автомобиля. Позже стало известно, что кроссовер числился в угоне в США.