Белорус купил автомобиль с аукциона в США — тот оказался в угоне 2 24.06.2024, 21:12

2,536

Что было дальше.

BMW, продававшийся с аукциона в США, обошелся по цене значительно ниже рыночной. Это удача? Оказалось, что нет. При попытке поставить автомобиль на учет в Солигорске новоявленного владельца ждал неприятный сюрприз.

При осмотре BMW идентификационный номер автомобиля вызвал у инспектора ГАИ сомнения в подлинности. Была назначена судебная экспертиза идентификационных маркировочных обозначений транспортных средств.

— Судебные эксперты установили, что идентификационный номер автомобиля подвергался изменению путем нанесения вторичной маркировки поверх знаков первоначального идентификационного номера, — сообщила официальный представитель управления ГКСЭ по Минской области Анна Адашкевич, отметив, что в ходе исследования экспертами также установлен первичный VIN-номер автомобиля. Позже стало известно, что кроссовер числился в угоне в США.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях Facebook

YouTube

X.com

vkontakte

ok.ru

Instagram

RSS

Telegram