закрыть
24 июня 2024, понедельник, 21:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Китай в одностороннем порядке ввел для Польши 15-дневный безвизовый режим

1
  • 24.06.2024, 21:14
  • 2,006
Китай в одностороннем порядке ввел для Польши 15-дневный безвизовый режим

В Пекине с визитом находится президент Польши.

24 июня председатель КНР Си Цзиньпин объявил, что Китай принял решение о введении в одностороннем порядке 15-дневного безвизового режима для граждан Польши. Об этом сообщает государственное китайское агентство «Синьхуа».

Заявление о введении безвизового режима Си Цзиньпин сделал в Пекине во время переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой, который находится в Китае с государственным визитом.

На сайте посольства Китая в Польше указали, что «обе стороны должны активно поощрять обмены между своей молодежью, а также в области культуры, науки и средств массовой информации».

«Китай готов сотрудничать с Польшей и другими странами в целях содействия устойчивому развитию механизма сотрудничества между Китаем и странами Центральной и Восточной Европы, а также здоровому и стабильному развитию китайско-европейских отношений», – говорится в релизе.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся
ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся Ирина Халип
Двуглавый орел ощипан
Двуглавый орел ощипан Александр Невзоров
Беларусь нужна НАТО
Беларусь нужна НАТО Андрей Санников
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы Юрий Фельштинский