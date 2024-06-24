Китай в одностороннем порядке ввел для Польши 15-дневный безвизовый режим 1 24.06.2024, 21:14

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В Пекине с визитом находится президент Польши.

24 июня председатель КНР Си Цзиньпин объявил, что Китай принял решение о введении в одностороннем порядке 15-дневного безвизового режима для граждан Польши. Об этом сообщает государственное китайское агентство «Синьхуа».

Заявление о введении безвизового режима Си Цзиньпин сделал в Пекине во время переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой, который находится в Китае с государственным визитом.

На сайте посольства Китая в Польше указали, что «обе стороны должны активно поощрять обмены между своей молодежью, а также в области культуры, науки и средств массовой информации».

«Китай готов сотрудничать с Польшей и другими странами в целях содействия устойчивому развитию механизма сотрудничества между Китаем и странами Центральной и Восточной Европы, а также здоровому и стабильному развитию китайско-европейских отношений», – говорится в релизе.

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