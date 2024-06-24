ВСУ поразили военный полигон в Краснодарском крае: уничтожено больше сотни дронов

ВСУ поразили военный полигон в Краснодарском крае: уничтожено больше сотни дронов3
- 24.06.2024, 21:20
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Есть погибшие инструкторы.
Украинские силы в пятницу, 21 июня, поразили объекты российского военного полигона в Краснодарском крае. В результате были уничтожены больше сотни дронов и есть погибшие инструкторы РФ.
Об этом сообщает пресс-служба ВМС Украины в Facebook.
Военные уточнили, что были поражены объекты военного полигона 726-го учебного центра ПВО (в/ч 33859, Ейск) в Краснодарском крае.
«Это заведение занимается обучением и подготовкой военнослужащих для использования БПЛА различных видов», — говорится в сообщении.
В результате удара было уничтожено:
20 Shahed-136;
50 ударных БПЛА Ланцет;
40 разведывательных БПЛА ZALA;
10 разведывательных БПЛА SuperCam.
«Также есть погибшие среди инструкторского состава и технического персонала из Елабуги», — подчеркивают в ВМС.