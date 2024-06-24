ВСУ поразили военный полигон в Краснодарском крае: уничтожено больше сотни дронов 3 24.06.2024, 21:20

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Есть погибшие инструкторы.

Украинские силы в пятницу, 21 июня, поразили объекты российского военного полигона в Краснодарском крае. В результате были уничтожены больше сотни дронов и есть погибшие инструкторы РФ.

Об этом сообщает пресс-служба ВМС Украины в Facebook.

Военные уточнили, что были поражены объекты военного полигона 726-го учебного центра ПВО (в/ч 33859, Ейск) в Краснодарском крае.

«Это заведение занимается обучением и подготовкой военнослужащих для использования БПЛА различных видов», — говорится в сообщении.

В результате удара было уничтожено:

20 Shahed-136;

50 ударных БПЛА Ланцет;

40 разведывательных БПЛА ZALA;

10 разведывательных БПЛА SuperCam.

«Также есть погибшие среди инструкторского состава и технического персонала из Елабуги», — подчеркивают в ВМС.

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