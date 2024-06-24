Под Могилевом пьяный мужчина плавал на матрасе 4 24.06.2024, 21:27

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Его звали на берег, грозили милицией, но жена воспротивилась спасению.

Под Могилевом пьяный человек дрейфовал на матрасе по водоему и спал, не реагируя на призывы спасателей вернуться на берег. Мужчину удалось вытащить из воды, хотя этому активно препятствовала его жена, а сам он после спасения скрылся, рассказали в ОСВОД.

История произошла днем в минувшее воскресенье в деревне Вильчицы Могилевского района. На местном пляже матрос-спасатель заметил плывущий надувной матрас, на котором спал пьяный мужчина.

Спасатель через громкоговоритель потребовал, чтобы обитатель матраса вернулся обратно на берег. Тот отреагировал, только когда ему пригрозили вызвать милицию.

Но высадка тоже не обошлась без приключений. Вскоре прибежала жена этого человека и, вместо того чтобы помочь «пришвартовать» матрас, наоборот, начала толкать его от берега — в сторону течения. Предупреждения спасателя она не слушала.

В результате матрас перевернулся, и сотрудники ОСВОД поспешили на помощь, чтобы выпроводить мужчину из водоема и избежать беды. После этого спасенный скрылся.

Спасатели напомнили, что матрас не является плавсредством и плавать на нем запрещено, тем более в состоянии опьянения.

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