В Южной Корее создали рентгеновский чип для смартфонов 24.06.2024, 22:11

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Он превращает смартфон в карманный сканер.

Ученые создали чип, позволяющий превратить смартфон в карманный сканер. Об этом сообщает Interesting Engineering.

Этот чип вдохновлен рентгеновским зрением Супермена и позволяет видеть предметы и их структуру за препятствием, например, за стеной. Его можно использовать для того, чтобы рассмотреть содержимое посылок. Однако глубина сканирования ограничивается только 2,5 см.

Разработчики планируют, что следующая версия чипа будет иметь глубину сканирования около 12 см. Эта технология может использоваться не только в бытовых ситуациях, но и в медицине. Чип состоит из массива из трех трансиверов, работающих на частоте 300 ГГц. Они излучают сигналы в миллиметровом диапазоне электромагнитных частот, невидимых для человеческого глаза и безопасных для человека.

Чип не требует оптических элементов, что упрощает его интеграцию в мобильные устройства.

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