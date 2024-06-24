ЕС утвердил передачу Украине €1,4 млрд доходов от активов РФ 3 24.06.2024, 22:15

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Деньги пойдут на вооружение.

Евросоюз утвердил решение о передаче Украине €1,4 млрд доходов от российских активов, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, передает Reuters.

«Министры сегодня согласовали законодательные рамки для использования непредсказуемых доходов от обездвиженных российских активов, которые будут направлены в Европейский мирный фонд... Но, как я сказал утром, непредсказуемые доходы от российских активов, замороженных в Европе, не активы напрямую, будут использованы как можно скорее в интересах Украины», – сказал он на пресс-конференции, которая состоялась в понедельник в Люксембурге по окончании заседания Европейского совета по иностранным делам.

1,4 млрд евро будут доступны в следующем месяце и еще 1 млрд – до конца года, уточнил глава европейской дипломатии.

Эти средства будут предоставлены Украине на реализацию трех целей: на противовоздушную оборону, боеприпасы и поддержку украинской промышленности.

«Мы понимаем, если в юридическом аспекте одно государство-член не принимает участия в решении, как использовать эти средства, то оно не имеет права участвовать в том, чтобы решать, на какие цели их направили. Без этого блокирование будет ускорено. Разблокирование средств для мирного фонда лидеры обсудят на следующем заседании Европейского совета», – детализировал Боррель.

По его словам, по ситуации с блокированием Европейского мирного фонда, министры «вышли с заседания совета с тем же, с чем мы пришли относительно точки зрения на семь законодательных актов, чтобы разблокировать Европейский мирный фонд».

«Еще есть одна страна, которая блокирует использование около 6 млрд евро Европейского мирного фонда», – сказал Высокий представитель. Как известно, это Венгрия.