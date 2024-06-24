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У лучших снайперов Евро-2024 пока всего по два гола

  • 24.06.2024, 22:31
У лучших снайперов Евро-2024 пока всего по два гола

Миновала уже половина матчей на футбольном турнире.

Миновала половина матчей на футбольном чемпионате Европы, в связи с чем обращает на себя внимание любопытная статистика.

Хотя нынешний турнир далеко не скуп на голы, а сборные горазды выдавать зрелищную игру, среди участников крайне мало бомбардиров. Так, пока наверху этого списка находится группа из нескольких футболистов: немцы Никлас Фюллькруг и Джамал Мусиала, грузин Жорж Микаутадзе и словак Иван Шранц. Все они забили по два гола.

В теперешнем формате Евро стал проводиться с 2016 года. Следовательно, максимально каждая команда, если доходит до финала, проводит по семь игр. В 2016 году лучшим снайпером стал Антуан Гризманн – 6 голов, в 2020-м первенство разделили Криштиану Роналду и Патрик Шик – по 5.

Кроме того, с 1972 года не случалось ни разу, чтобы первый снайпер форума отличался менее трех раз. Этот антирекордный показатель фиксировался дважды – в 1992 и 2012 годах.

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