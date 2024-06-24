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Украинские воины взяли в плен российского командира в Харьковской области

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  • 24.06.2024, 22:38
  • 3,782
Украинские воины взяли в плен российского командира в Харьковской области

Произошло это во время ротации российских подразделений.

В Харьковской области бойцы ВСУ взяли в плен командира отделения одного из батальонов 11-го армейского корпуса с псевдонимом Басист. Произошло это во время ротации российских подразделений.

Об этом сообщил начальник Харьковского гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник, передает Цензор.НЕТ.

Пленный рассказал, что пошел на войну, поддавшись пропаганде и надеясь заработать деньги: ему выдали 600 тысяч рублей.

Мельник сообщил, что в плен попал не один российский захватчик, а несколько.

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