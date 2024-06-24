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Кортеж Орбана в Германии попал в аварию

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  • 24.06.2024, 23:36
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Кортеж Орбана в Германии попал в аварию

Погиб полицейский.

Кортеж венгерского премьер-министра Виктора Орбана, который сопровождал его во время визита в Германию, попал в аварию, в результате чего погиб 61-летний офицер немецкой полиции.

Об этом сообщает Bild.

Авария произошла в понедельник, 24 июня, около 11:15 в городе Штутгарт. 69-летняя женщина на своем BMW выехала за шлагбаум и врезалась в мотоцикл 61-летнего офицера полиции, который сопровождал автомобиль Орбана.

От силы удара BMW полицейского отбросило на служебный мотоцикл другого, 27-летнего офицера из сопровождения премьера Венгрии. Они оба с серьезными травмами попали в больницу.

61-летний полицейский вскоре умер в больнице, подтвердил комиссар полиции Штутгарта Маркус Айзенбраун. Расследование аварии взяли на себя сотрудники полицейского управления другого города – Людвигсбурга, чтобы им не занимались коллеги умершего.

Как отмечает Bild, Виктор Орбан находился в Германии на чемпионате Европы по футболу, накануне вечером он наблюдал за победой венгерской сборной над Шотландией в предыдущем туре чемпионата Европы.

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