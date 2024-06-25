Си Цзиньпин: Китай будет искать способ урегулирования войны в Украине 25.06.2024, 6:21

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Си Цзиньпин

Об этом лидер КНР заявил на встрече с президентом Польши.

Лидер Китая Си Цзиньпин на встрече с президентом Польши Анджеем Дудой в Пекине заявил, что Китай будет искать урегулирование войны РФ против Украины собственным способом.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Китая.

«Си Цзиньпин подчеркнул, что позиция Китая по отношению к „украинскому кризису“ (так Китай официально называет войну, которую развязала РФ против Украины — ред.) заключается в содействии мирным переговорам и политическому урегулированию», — говорится в сообщении.

По мнению Си Цзиньпина, сейчас необходимо приложить усилия по предотвращению расширения и усиления конфликта, уменьшить напряженность и создать условия для мирных переговоров.

«Китай готов и дальше играть конструктивную роль в политическом урегулировании „кризиса в Украине“ своим собственным способом и поддерживает все усилия, способствующие мирному разрешению кризиса и построению эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности», — отметил китайский лидер.