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Модрич стал самым возрастным автором гола в истории Евро

  • 25.06.2024, 6:43
Модрич стал самым возрастным автором гола в истории Евро
Лука Модрич

Капитан сборной Хорватии отметился забитым мячом в 38 лет и 289 дней.

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич стал самым возрастным автором гола в истории чемпионатов Европы по футболу.

Модрич отличился на 55-й минуте в матче третьего тура группового этапа Евро-2024 против команды Италии. Хорват отметился забитым мячом в 38 лет и 289 дней.

Модрич побил рекорд австрийца Ивицы Вастича, который в 2008 году забил сборной Польши в возрасте 38 лет 257 дней.

Евро-2024 проходит с 14 июня по 14 июля в Берлине, Кёльне, Франкфурте-на-Майне, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене, Штутгарте и Дортмунде.

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